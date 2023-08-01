Крымчанина будут судить за подготовку к убийству министра туризма

СБУ завербовали жителя поселка Советский.

на территории российского полуострова Крыма представители силовой структуры предотвратили убийство министра курортов и туризма республики. Об этом сообщили региональные представители ФСБ. Известно, что летом 2022 года сотрудник спецслужб Украины склонил к сотрудничеству 25-летнего жителя поселка Советский. Иностранный заказчик поручил мужчине задание по подготовке и согласованию действия по совершению убийства министра курортов и туризма. Также подозреваемый должен был предоставить киевскому режиму информацию о конспирации и путях отхода после осуществления преступления,.

Мужчина незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако довести преступную схему до конца он не смог, его задержали сотрудники УФСБ РФ по Южному военному округу и УФСБ России по РК и Севастополю. пресс-служба ФСБ РФ

Момент задержания учительницы русского языка, которая хотела поджечь военкомат в Феодосии попал на видео.

Фото и видео: ФСБ России по региону, Telegram / Крым 24