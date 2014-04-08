Женщина сообщила, что действовала по "по указу сотрудников банка и ФСБ".

Учительница из Феодосии, которая разбила у местного военкомата бутылку с зажигательной смесью, рассказала следователям, что действовала по указанию незнакомцев по телефону. Преступники представились фигурантке расследования сотрудниками банковской структуры и правоохранителями. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города 29 июля в 18:05 вечера по московскому времени. В отношении злоумышленницы сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье за хулиганство.

Они убедили ее совершить противоправные действия. Женщина также рассказала, что в течение нескольких месяцев она получала от них различные указания. Женщина оформила на свое имя кредит, денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, она перевела по реквизитам... пресс-служба полиции по региону

Правоохранительные органы заметили, что совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отрабатывается версия о вохможной вербовки россиянки украинскими спецслужбами. Собственные источник "РИА Новостей" заметил, что подозреваемая лишилась супруга осенью 2022 года. Мужчина трагически погиб.

Петербуржец попытался поджечь военкомат на Чайковского.

Фото и видео: Telegram / SHOT