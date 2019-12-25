Петербуржец попытался поджечь военкомат на Чайковского

В результате поджога обгорела дверь, пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

В Петербурге 53-летний мужчина попытался поджечь здание военкомата на улице Чайковского. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 31 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный достал две бутылки с зажигательной смесью, поджег их, после чего бросил в дверь районного военного комиссариата Центрального района Петербурга. На месте оперативно был задержан 53-летний петербуржец, работающий водителем.

В результате поджога обгорела дверь, пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

В мае житель Выборга получил 11 лет лишения свободы за попытку поджечь военкомат.

Фото: Piter.tv