Житель Выборга получил 11 лет лишения свободы за попытку поджечь военкомат

2-й Западный окружной военный суд признал жителя Выборга виновным в содействии террористической деятельности.

В среду, 3 января, 2-й Западный окружной военный суд признал жителя Выборга виновным в содействии террористической деятельности. Об этом рассказали в Управлении ФСБ России по Петербургу и области.

Мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, находящимся на территории Украины, с целью поджога здания Военного комиссариата Выборга и Выборгского района Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с содержанием в тюрьме в течение трёх лет, а оставшихся восьми лет в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на один год.

Ранее адвокат рассказала, какое наказание грозит подросткам за убийство 13-летней петербурженки. Как отметила адвокат, подростка, подозреваемого в убийстве, могут посадить минимум на восемь лет.

Фото: Piter.tv

