Сирийские военные перекрыли проезд военному патрулю США на севере Хасеке

Солдатам из СШа пришлось вернуться к себе на базу в Телль-Тамере.

Сирийские военные перекрыли проезд военному патрулю США на севере провинции Хасеке. Об этом рассказали местные журналисты из агентства SANA. По данным экспертов, американские военнослужащие приблизились к границам населенного пункта Мунсиф-Тахтани. В данном регионе располагается блокпост сирийских правительственных сил. Солдатам армии Башара Асада пришлось выйти на шоссе и преградить путь бронемашинам из США. В результате американцам пришлось вернуться на собственную базу в районе Телль-Тамер.

Напомним, что аналогичные инциденты в Сирии произошли 2 и 10 июня около поселения Дардара. Военным из США перекрыли движение жители поселков Эль-Кахира и Дшейша. Они атаковали бронемашины иностранцев камнями.

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии.

Видео: Youtube/Syrianarabnewsagency