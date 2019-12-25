Депутат объяснил, что Минск должен избавиться от российского вмешательства.

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии. Об этом в эфире местной радиостанции рассказал представитель Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Яцек Сариуш-Вольский, польский депутат

Специалист объяснил, что Евросоюз может рассмотреть введение ограничений в отношении Минска после насильственной реакции силовиков на протесты местного населения. Польский депутат уверен, что ЕС в первую очередь должен нейтрализовать вмешательство РФ или "даже аннексию". Он отметил, что в этом случае белорусы самостоятельно справятся с созданием в республике демократии.

Напомним, что РФ не однократно заявляла о том, что Запад считает "модным" винить Москву во многих мировых проблемах. Такое поведение политики считают "русофобской одержимостью".

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