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В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Сегодня, 9:51
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lesjasap

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

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Депутат объяснил, что Минск должен избавиться от российского вмешательства.

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии. Об этом в эфире местной радиостанции рассказал представитель Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. 

То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки.

Яцек Сариуш-Вольский, польский депутат

Специалист объяснил, что  Евросоюз может рассмотреть введение ограничений в отношении Минска после насильственной реакции силовиков на протесты местного населения. Польский депутат уверен, что ЕС в первую очередь должен нейтрализовать вмешательство РФ или "даже аннексию". Он отметил, что в этом случае белорусы самостоятельно справятся с созданием в республике демократии.

Напомним, что РФ не однократно заявляла о том, что Запад считает "модным" винить Москву во многих мировых проблемах. Такое поведение политики считают  "русофобской одержимостью".

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Теги: белоруссия, польша, протесты, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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