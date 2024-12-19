Яков Кедми объяснил, от чего защищается Россия.

Размещение новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши. Соответствующее заявление в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо" сделал бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми. Иностранный эксперт указал зрителям программы на то, что речь идет о ситуации, если какие-либо западные войска в европейской стране будут угрожать безопасности России. Специалист добавил, что новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на территории украинского конфликта, так и оценку возможных угроз со стороны коллективного Запада.

И он полностью покрывает все области Украины с временем подлета три-четыре минуты, две минуты. Это сегодняшнее значение "Орешника". То есть оперативное, тактическое, оперативно-стратегическое и стратегическое на всех полях Европы. Яков Кедми, эксперт

"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США.

Фото и видео: YouTube / Поглед Инфо