"Смертный приговор". В Израиле оценили размещение "Орешника" в Белоруссии

Размещение новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши. Соответствующее заявление в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо" сделал бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми. Иностранный эксперт указал зрителям программы на то, что речь идет о ситуации, если какие-либо западные войска в европейской стране будут угрожать безопасности России. Специалист добавил, что новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на территории украинского конфликта, так и оценку возможных угроз со стороны коллективного Запада.
И он полностью покрывает все области Украины с временем подлета три-четыре минуты, две минуты. Это сегодняшнее значение "Орешника". То есть оперативное, тактическое, оперативно-стратегическое и стратегическое на всех полях Европы.
Яков Кедми, эксперт
"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США.
Фото и видео: YouTube / Поглед Инфо
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