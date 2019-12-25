Российские военные испытали противоспутниковую ракету "Нудоль" на дистанции в 2 тыс. км

Испытания состоялись 16 декабря на "Плесецке".

Российские военные испытали противоспутниковую ракету "Нудоль" на дистанции в 2 тысяч километров. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про". В СМИ отметили, что ракета была запущена с территории "Плесецка" в штатном режиме 16 декабря. Она успешно подтвердила заявленные характеристики и боевые возможности.

Без практического поражения чего-то в ближнем космосе, запустили противоспутниковое ракетное изделие типа "Нудоль". Товарищи американцы встревожены, пресс-служба Минобороны России, как и почти всегда в случаях с "Нудолем", молчит, как и молчит Пентагон о не менее чем трёх случаях испытаний чего-то ракетного в этом году у западного побережья США заявление Telegram-канала "Оперативная линия"

Информацию о тестировании российского противоспутникового оружия подтвердили американские и британские военные. Однако они не стали раскрывать подробности. Согласно открытым источникам, "Нудоль" способен ликвидировать практически любой космический аппарат, который находится ближе 400 км от поверхности Земли.

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Фото: Авиа.про