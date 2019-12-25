Эксперт напомнил, что ВМФ РФ имеет военную базу в Красном море благодаря Судану.

Яков Кедми объяснил недовольство США из-за возможного восстановления военной базы РФ на Кубе. Об этом израильский военный эксперт сообщил журналистам радиостанции "Вести FM". По информации от аналитика, российская база в регионе скажется на международной обстановке.

Кедми уточнил, что сейчас РФ превосходит США в стратегическом плане. Это связано с тем, что у Москвы есть собственный пункт базирования Военно-морского флота в акватории Красного моря в Судане. Этот фактор, по мнению эксперта, является ключевым в доминировании российских военных над американцами в Мировом океане. Специалист отметил, что база на Кубе только укрепит боевой потенциал страны.

Напомним, что с 2019 года появились слухи о том, что Россия может восстановить военную базу на Кубе. Такие сведения начали распространяться в СМИ после визита бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева в данное государство.

Яков Кедми назвал оружие России, способное стереть с лица земли США за 30 минут.

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