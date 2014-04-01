Яков Кедми рассказал, почему Израиль не нарушает воздушное пространство с Сирией.

Российские ЗРК С-400 обнаружили готовившиеся к атаке в Сирии израильские F-35. Об этом рассказали журналисты из "Авиа.про". Ранее в СМИ упоминалось о том, что ЗРК, находящиеся на территории военной авиабазы "Хмеймим", смогли зафиксировать и взять на сопровождение истребители Иерусалима. Предположительно, боевая авиация готовилась атаковать гражданские и военные объекты на территории Сирии. Инцидент произошел около месяца назад. Журналисты уточнили, что одну из израильских атак пришлось неожиданно свернуть.

Израиль очень часто применяет против Сирии, не залетая в её воздушное пространство, F-35. Сегодня российские войска и системы ПВО имеют самый большой опыт общения с F-35 в боевой обстановке. Яков Кедми, военный эксперт

Военный эксперт Яков Кедми считает, что Израиль в курсе слежки за своей авиацией российских С-400, поэтому использует истребители F-35 без вхождения в воздушное пространство Сирии. Эксперт уверен, что военные понимают, что в случае нарушения границы, Москва мгновенно атакует самолеты.

Кедми: в США могут принять решение о роспуске НАТО после слов Путина.

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