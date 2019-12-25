СМИ: Израиль атаковал российские самолеты Ил-76, которые летели с авиабазы "Хмеймим"

Аналитики предположили, что ракетный удар был направлен на российскую авиабазу в Сирии.

Израиль атаковал российские грузовые самолеты Ил-76, которые летели с авиабазы "Хмеймим". Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про". Журналисты полагают, что нападение было совершено сразу на три воздушных средства. В Telegram-канале "Военный обозреватель" уточнили, что ранее ЦАХАл нанесен ракетный удар по югу Сирии. Предположительно, целью являлся аэропорт, который находится под контролем российских военных. Боезаряд якобы попал в самолет.

За последние сутки совершено 4 транспортных рейса из Тегерана в Дамаск. Три грузовых самолета Ил-76 ВВС Сирии перевезли некий груз по маршруту Тегеран - Хмеймим - Дамаск. Один грузовой самолет Boeing 747 связанной с КСИР Ирана авиакомпании Qeshm Fars Air прибыл из Тегерана в Дамаск. сообщение экспертов источника

Ранее в СМИ отметили, что ПВО Сирии смогли перехватить минимум три израильских ракеты. Аналитики считают, что на этот раз военные могли атаковать из воздушного пространства Израиля, а не соседнего Ливана, как происходило ранее. Они напомнили, что ранее российские самолеты поднимались в воздух, мешая Израилю наносить авиаудары по Сирии.

США обвинили Россию в атаке на американский военный самолет и поражении вертолетов в Сирии.

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