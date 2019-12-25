США обвинили Россию в атаке на американский военный самолет и поражении вертолетов в Сирии. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, Вашингтон полагает, что несколько крушений бортов в одних и тех же регионах страны на Ближнем Востоке связано с деятельностью средств радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", "Житель" и Самарканд.
В Сирии мы находимся в самой активной среде радиоэлектронной борьбы на земле, потому что наши противники - русские...Они проверяют нас каждый день, постоянно заглушая каналы связи, атакой нашего самолета AC-130.
высокопоставленный американский офицер
Аналитики обратили внимание на слова генерал-лейтенанта Энтони Томаса о том, что Россия активно использует "невидимое оружие" на территории Сирии. Он уверен, что военнослужащие РФ смогли подбить самолет АС-130, о чем ранее говорили местные СМИ.
СМИ: Российские средства РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе.
Фото: Pixabay.com
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