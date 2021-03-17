Сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских ВВС

Сообщений о пострадавших или жертвах нет.

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку израильских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили журналисты местного агентства SANA. Журналисты считают, что Иерусалим открыл огонь по южным районам. Уточняется, что "агрессивное нападение" произошло со стороны Голанских высот по военным позициям.

Удалось отразить атаку израильских ВВС и поразить большинство ракет. военное коммюнике

Известно, что в результате атаки стране был нанесен только материальный ущерб. О пострадавших или жертвах ничего неизвестно.

Напомним, что 28 февраля израильские ВВС атаковали пригород Дамаска Сейида-Зейнаб. Этот населенный пункт находится на маршруте до международного аэропорта. Телеканал Саудовской Аравии Al-Hadath заявил, что сильные взрывы прогремели недалеко от штаба и лагеря шиитских отрядов "Хезболлах".

Израиль завершил испытания ПВО-ПРО "Железный купол".

Видео: TG / Военный Обозреватель

