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Израиль завершил испытания ПВО-ПРО "Железный купол"

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Его примут на вооружение подразделений ВВС и ВМС ЦАХАЛа.

Израиль завершил испытания модернизированной системы ПВО-ПРО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Испытания, в которых принимали участие ВВС Израиля и США, проходили на одном из полигонов в южной части государства. "Железный купол" в сложных условия успешно осуществил перехват беспилотников и отразил ракеты с минометными залпами. Также система уничтожила цели, которые имитировала возникающие комплексные угрозы.

Обновленный комплекс примут на вооружение подразделений ВВС и ВМС ЦАХАЛа.

Ранее стало известно, что ВМС Украины получили опытный образец ракетного комплекса "Нептун".

Видео: Telegram/Военный обозреватель

Теги: железный купол, израиль, испытания, система пво-про
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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