Израиль завершил испытания ПВО-ПРО "Железный купол"

Его примут на вооружение подразделений ВВС и ВМС ЦАХАЛа.

Израиль завершил испытания модернизированной системы ПВО-ПРО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Испытания, в которых принимали участие ВВС Израиля и США, проходили на одном из полигонов в южной части государства. "Железный купол" в сложных условия успешно осуществил перехват беспилотников и отразил ракеты с минометными залпами. Также система уничтожила цели, которые имитировала возникающие комплексные угрозы.

Обновленный комплекс примут на вооружение подразделений ВВС и ВМС ЦАХАЛа.

Ранее стало известно, что ВМС Украины получили опытный образец ракетного комплекса "Нептун".

Видео: Telegram/Военный обозреватель