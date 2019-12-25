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СМИ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
Сегодня, 7:47
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lesjasap

СМИ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов

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Журналисты объяснили, зачем военные нападают на иранские танкеры.

СМИ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов. Об этом журналисты Wall Street Journal сообщили со ссылкой на собственные источники на Ближнем Востоке и в администрации США. По сведениям издания, преимущественное Иерусалим нападал на танкеры с нефтью, которая поставлялась в Сирию. Предположительно, страна опасается того, что доходы Ирана от топлива пойдут на финансирование экстремизма в регионе.

Напомним, что с конца 2019 года Израиль применял боевые средства, в том числе подводные мины, в отношении  иранских кораблей, идущих по акватории Красного моря.

Принадлежащее Израилю грузовое судно повреждено взрывом в Оманском заливе.

Фото: Pixabay.com

Теги: wall street journal, ближний восток, израиль, иран, нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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