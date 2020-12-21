Меры поддержки предполагают выплаты компенсаций людям, лишившимся работы.

Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Сообщается, что представители республиканцев и демократов достигли договорённостей о дополнительном пакете экономической помощи в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. До этого СМИ писали о том, что к единому решению члены двух партий прийти не могли прийти несколько месяцев.

Новые меры поддержки предполагают выплаты компенсаций людям, лишившимся работы из-за пандемии, а также финансовую поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от коронавируса.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now