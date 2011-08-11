Псаки: НАТО носит оборонительный характер и не угрожает РФ

В Белом доме считают, что Финляндия и Швеция не будут угрожать России в военном альянсе.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России. На регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне чиновница обозначила, что Североатлантический альянс не питает агрессивных намерений против Москвы. Таким образом спикер отреагировала на возможное присоединение к военному блоку Швеции и Финляндии.

Это оборонительный альянс, не наступательный. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении РФ не существует. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме пояснили, что Швеция, Финляндия являются давними партнерами как США, так и НАТО в области безопасности. Вашингтон считает эти две страны успешными в демократическом плане. Псаки напомнила, что с ними США сотрудничают уже много лет.

Джен Псаки: в США считают жизненно важным контроль над поставками Киеву вооружений.

Фото и видео: Белый дом