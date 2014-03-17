Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке

Решение Куомо обусловлено обвинениями со стороны 11 женщин. Они обвинили политика в сексуальных домогательствах с его стороны.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил об отставке. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед жителями штата.

По словам Куомо, доклад прокуратуры Нью-Йорка свидетельствует о неподобающем поведении и содержит множество неточностей. Особенно он обратил внимание на "наиболее тяжелые обвинения". Губернатор посчитал, что после скандала ему лучше отойти от дел. Он уйдет в отставку через две недели. Следующие выборы запланированы на ноябрь 2022 года. До этого времени, администрацию штата возглавит нынешняя замгубернатора Кэти Хокул. Она станет первой женщиной в истории штата, занявшей этот пост.

Губернатор извинился перед всеми женщинами, которые могли пострадать от его действий. Куомо уточнил, что никому не пытался навредить. По его словам, он никогда не пересекал черту дозволенного, но не отдавал себе отчет в том, как сильно она сместилась.

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Видео: Washington Post