Пентагон: РФ и КНР стали проявлять больше интереса к продажам оружия Ирану

Министерство обороны США полагает, что Россия и Китай стали чаще проявлять интерес к сделкам с Ираном в оборонной сфере. Помощник главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул заявила, что Вашингтон намерен противостоять этому.
Во вторник, 10 августа, Дана Строул выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Она заявила, что Китай и Иран уже подписали договор о всестороннем сотрудничестве. Россия также начала переговоры относительно соглашений по передаче вооружений Ирану. Администрация Белого дома уверена, что Россия и Китай "стремятся усилить потенциал Ирана в сфере обычных вооружений".
Ранее мы сообщили, что силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан.
Видео: YouTube / Yahoo Finance
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