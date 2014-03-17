Пентагон: РФ и КНР стали проявлять больше интереса к продажам оружия Ирану

В Белом доме считают, что Россия и Китай начали чаще взаимодействовать с Ираном после окончания эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

Министерство обороны США полагает, что Россия и Китай стали чаще проявлять интерес к сделкам с Ираном в оборонной сфере. Помощник главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул заявила, что Вашингтон намерен противостоять этому.

Во вторник, 10 августа, Дана Строул выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Она заявила, что Китай и Иран уже подписали договор о всестороннем сотрудничестве. Россия также начала переговоры относительно соглашений по передаче вооружений Ирану. Администрация Белого дома уверена, что Россия и Китай "стремятся усилить потенциал Ирана в сфере обычных вооружений".

Ранее мы сообщили, что силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан.

Видео: YouTube / Yahoo Finance