Медведев предложил Мишустину снизить налоги для туристического бизнеса

Недавно экс-премьер провел онлайн-совещание с представителями сферы туризма. Им удалось создать 300 инициатив, которые направлены на поддержку отрасли.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину снизить налоги для туристического бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба российской партии.

Среди предложение председателя "Единой России" есть налоговые послабления для туристического бизнеса. Он предлагает изменить ставку НДС до конца 2020 года с 13% до 10%. Также Медведев полагает, что власти могут расширить меры поддержки МСП на крупные компании сферы туризма, проработать механизмы государственного регулирования и создать условия для льготного кредитования.

Партия "Единая Россия" готова предоставить финансовую помощь наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса некоммерческим организациям. Члены партии готовы предусмотреть кредиты под 0% годовых и предоставить деньги, которые НКО направят на выплату зарплат сотрудникам.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, чем был спровоцирован второй всплеск COVID-19 в Европе.

Видео: government.ru