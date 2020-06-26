Эксперт считает, что на ситуацию повлияло ослабление карантинных ограничений.

Стало известно, чем был спровоцирован второй всплеск COVID-19 в Европе. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна.

Альштейн подчеркнул, что вторую вспышку заболевания в Европе нельзя считать второй волной. Так он оценил заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге. Накануне он сообщил, что новые вспышки COVID-19 могут поставить под угрозу систему здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, во всем мире заболели около 9,3 млн человек. Почти 500 тыс. пациентов скончались от осложнений.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что создатели "Эйфории" и "Джокера" анонсировали новый проект.

Видео: Youtube / WHO Regional Office for Europe