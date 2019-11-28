Кевин Турен и Александр Роднянский работают над созданием сериала о женщине, которая начала зарабатывать с помощью порноиндустрии.

Создатели "Эйфории" и "Джокера" анонсировали новый проект. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании AR Content.

По сценарию девушка попадает в непростые жизненные обстоятельства. В итоге, она вместе с дочерью-подростком переезжает в Будапешт. Там она начинает делать карьеру в порноиндустрии. Поработав там некоторое время, она думает о том, что может изменить способы просмотра и потребления порнофильмов.

В качестве режиссера проекта выступает неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо.

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Видео: Youtube/Movie Coverage