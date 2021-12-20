Зендея получила вторую в карьере "Эмми"

Актрису отметили за роль во втором сезоне "Эйфории".

Американская исполнительница и актриса Зендея получила вторую в своей профессиональной карьере статуэтку телевизионной премии "Эмми". Девушка завоевала награду киноакадемии США в номинации за лучшую женскую роль. Ее отметили за работу в драматическом молодежном сериале "Эйфория". Прямая трансляция велась на местном телеканале NBC. Торжественная церемония стала 74-ой по счету. Напомним, что свою первую "Эмми" за роль в "Эйфории" Зендея получила в 2020 году. В 2022 году в номинации также были представлены Джоди Комер и Сара О (проект "Убивая Еву"), Лора Линни (из "Озарка"), Мелани Лински ("Шершни") и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"). Также "Эмми" за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт за сериал "Хитрости".

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Фото и видео: NBC