Сериал "Наследники" завоевал "Эмми"

Также актеры Киран Калкин b Макфэдиен получили "Эмми" за роль в сериале "Наследники".

Заключительный, четвертый по счету сезон американского сериала "Наследники" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал" на 75-ой ежегодной торжественной церемонии вручения награды. Последний сезон саги о семейном клане медиа-магната Логана Роя "Наследники"презентована зрителям по всему миру в 27 номинациях. Конкуренцию в категории Лучший драматический сериал" проекту составили такие телевизионные шоу как "Корона", "Лучше звоните Солу", "Андор", "Дом дракона", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Шершни".

Ранее в категории "Комедийный сериал" награду взял сериал "Медведь". Сериал конкурировал с номинированным в 21 категории "Тед Лассо", а также проектами "Начальная школа Эбботт", "Барри", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел", "Убийства в одном здании" и "Уэнсдэй". "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал" завоевала "Грызня".

Напомним, что награда академии телевидения США "Эмми" присуждается специалистами за достижения в сериалах и телепрограммах. По традиции статуэтки лауреатам вручаются осенью, однако из-за охватившей Голливуд в 2023 году многомесячной забастовки сценаристов и актеров, данная церемония была перенесена на январь 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Television Academy