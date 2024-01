Вышел трейлер грядущего обновления для Forza Motorsport

Доступ к обновлению появится с 16 января.

Разработчики из Turn 10 Studios представили трейлер грядущего обновления для гоночного симулятора Forza Motorsport. Видео опубликовали на YouTube-канале игры.

Обновление добавит в симулятор Daytona International Speedway с двумя новыми трассами. Кроме того, игрока будет доступен новый тур Italian Challenger, в котором расскажет историю итальянского автопрома. Доступ к обновлению появится с 16 января.

Видео: YouTube / Forza