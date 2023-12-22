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Вышел трейлер грядущего обновления для Forza Motorsport

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Доступ к обновлению появится с 16 января.

Разработчики из Turn 10 Studios представили трейлер грядущего обновления для гоночного симулятора Forza Motorsport. Видео опубликовали на YouTube-канале игры.

Обновление добавит в симулятор Daytona International Speedway с двумя новыми трассами. Кроме того, игрока будет доступен новый тур Italian Challenger, в котором расскажет историю итальянского автопрома. Доступ к обновлению появится с 16 января.

Ранее мы сообщали, что авторы The Last of Us: Part 2 выпустят документалку о создании игры.

Видео: YouTube / Forza

Теги: forza motorsport, обновление, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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