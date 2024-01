Авторы The Last of Us: Part 2 выпустят документалку о создании игры

Точная дата выхода фильма в свет еще неизвестна.

Студия Naughty Dog объявила свои подписчикам о начале работы над документальным фильмом Grounded II: Making The Last of Us: Part 2. Проект создатели компьютерной игры выпустят в бесплатный доступ на YouTube-канале. В текущий момент фанатам франшизы доступен первый трейлер ленты. Создатели хотят рассказать о закулисье разработки. Специалисты объяснят, почему и как принимались решения по геймплею или сюжетным ходам, чем были продиктованы сценарные ходы. Также ожидается, что в фильме будут спойлеры, поэтому его не следует смотреть тем пользователям, которые планируют только начать играть в TLOU: Part 2.

Появился японский трейлер фильма "Дюна: Часть вторая".

Фото и видео: YouTube / Naughty Dog