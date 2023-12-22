Появился японский трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

Мировая премьера фильма запланирована на 1 марта.

Японское подразделение студии Warner Bros. поделилось в социальных сетях новым трейлером фильма "Дюна: Часть вторая". В этом ролике присутствуют кадры, которые были добавлены специально для зрителей из этой страны. Сюжет рассказывает историю путешествия персонажа Пола Атрейдеса, который объединяется с Чани и фременами и встаёт на тропу мести. Он хочет наказать заговорщиков, которые уничтожили его семью. В результате молодому человеку предстоит сделать выбор между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной. Юноша пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он. К актерскому составу добавились Флоренс Пью, Леа Сейду и Остин Батлер. Официальная премьера "Дюны: Часть вторая" назначена на 1 марта.

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Фото и видео: YouTube / ワーナー ブラザース 公式チャンネル