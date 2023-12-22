Вышел тизер шпионской драмы "ГДР" с Дарьей Урсуляк и Александром Горбатовым

Сериал выйдет в свет зимой 2024 года.

Российский стриминговый кинотеатр Wink представил трейлер шпионской драмы "ГДР" от режиссера Сергея Попова ("Заключение") с Александром Горбатовым ("Майор Гром"), Дарьей Урсуляк ("Ваша честь"), Александром Голубевым ("Мосгаз. Западня") и Линдой Лапиньш ("Лада Голд") в главных ролях. Сценаристом 14 серий заявлены Василий Павлов, Вячеслав Рогожкин, Юрий Бурносов, Андрей Житков и Юрий Сапронов. Официальная премьера проекта запланирована на зиму 2024 года. Эксклюзивно шоу выйдет на онлайн-ресурсе, а после будет показываться на телеканале НТВ.

История расскажет о событиях осени 1989 года, происходящих на фоне распада Советского Союза. Ключевым персонажем сюжета станет капитан Нечаев. После своего возвращения в Москву по просьбе коллеги он начинает наблюдение за артистами берлинского мюзик-холла. Предположительно, иностранцы могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту.

Российскую девушку-андроид Алису Босконович показали в новом трейлере Tekken 8.

Фото и видео: YouTube / Wink