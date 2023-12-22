Российскую девушку-андроид Алису Босконович показали в новом трейлере Tekken 8

Релиз игры от Bandai Namco намечен на 26 января.

Издательство Bandai Namco продолжает делиться с подписчиками в социальных сетях свежими роликами о героях новой компьютерной игры Tekken 8. Очередное видео на этот раз посвящено российской героине Алисе Босконович. Она является девушкой-андроидом, которая уже появлялась в шестой части серии. Известно, что персонаж умеет превращать свои конечности в оружие, а также способна запускать части своего тела как боевые снаряды.

В последних трейлерах проекта разработчики показали Панду, Куму, Шахина, Ёсимицу, Сергея Драгунова, Стива Фокса и Лео Клизена. Также опубликован видеоролик с актером Брайаном Коксом, пересказавшим сюжет всей саги. Монолог приглашенной звезды создатели игры сопроводили демонстрацией фрагментов CGI-роликов из старых частей и скетчей из восьмой.

Официальный выход Tekken 8 в свет состоится 26 января. Игра выйдет на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe