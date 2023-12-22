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Создатели League of Legends выпустили синематик сезона 2024 года

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Авторы игры подогрели интерес пользователей.

Студия Riot Games показала в социальных сетях кинематографический ролик грядущего сезона 2024 года для своей MOBA-игры League of Legends. Видеозапись транслируется под песню "Всё ещё здесь", которую исполняют артисты Мэри Клэр Клемонс (Forts) и Тиффани Арис. Известно, что в текущем году дополнительно в свет должен выйти второй сезон шоу "Аркейн" (Arcane: League of Legends). Как и ранее, его будут показывать на американском стриминговом сервисе Netflix.

Прошлое, настоящее и варианты будущего. Мы помним их все. Сезон 2024 начался. Как вы будете сражаться за завтрашний день? Видео создано в сотрудничестве с Unit Image и Беном Хайбоном.

описание проекта

Вышел трейлер спин-оффа "Ходячих мертвецов" про Рика и Мишонн.

Фото и видео: YouTube / League of Legends

Теги: league of legends, riot games, компьютерная игра, синематик, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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