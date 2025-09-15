"Переходный возраст" получил премию "Эмми" как лучший мини-сериал

Сериал "Переходный возраст" стал победителем 77-й церемонии телевизионной премии "Эмми" в номинации "Лучший мини-сериал". Мероприятие прошло в ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе.
Среди номинантов также были сериалы "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес", "Черное зеркало", "Умираю, как хочу секса" и "Пингвин". Также "Переходный возраст" стал триумфатором в актерских номинациях. Стивен Грэм был назван лучшим актером в мини-сериале. Оуэн Купер и Эрин Доэрти получили награды за лучшего актера и актрису второго плана соответственно.
"Переходный возраст" вышел в марте 2025 года. Сериал рассказывает историю 13-летнего Джейми, которого обвиняют в убийстве одноклассницы.
Ранее мы сообщали, что "Больница Питт" получила премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Видео: YouTube / Television Academy
