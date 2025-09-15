  1. Главная
Сегодня, 8:24
"Больница Питт" получила премию "Эмми" как лучший драматический сериал

Сериал получил семь наград по итогам церемонии.

Сериал "Больница Питт" стал победителем 77-й церемонии телевизионной премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал". Мероприятие прошло в ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе.

За победу в номинации также боролись "Андор", "Один из нас", "Разделение", "Дипломатка", "Рай", "Медленные лошади" и "Белый лотос". Ноа Уайли, сыгравший главную роль в "Больнице Питт", был признан лучшим актером в драматическом сериале. Кроме того, награду за лучшую женскую роль второго плана получила Кэтрин ЛаНаса. Всего на счету "Больницы Питт" семь наград по итогам церемонии.

"Больница Питт" вышла в начале 2025 года. Сериал рассказывает о рабочих днях сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Питтсбурге.

