Стали известны подробности смерти звезды фильма "Славные парни" Рэя Лиотты

Лиотта приехал в Доминикану на съемки фильма "Опасные воды" и умер во сне.

В четверг, 26 мая, в возрасте 67 лет скончался американский актер Рэй Лиотта. Он умер в Доминикане, сообщает издание Deadline.

Сообщается, что Лиотта приехал в Доминикану на съемки фильма "Опасные воды" и умер во сне. Среди картин, в которых сыграл актер, такие, как "Множественные святые Ньюарка", "Брачная история" и "Без резких движений".

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1955 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978 году в сериале "Другой мир". На большом экране дебютировал в 1983 году в фильме "Одинокая женщина", а первая его заметная роль была в фильме Джонатана Демме "Дикая штучка" ("Something Wild", 1986). За роль смертельно больного Чарли Меткалфа в серии "Время умирать" телесериала "Скорая помощь" Лиотта получил в 2005 году "Эмми".

В 2002 году Лиотта озвучил героя видеоигры "GTA Vice City" Томми Верчетти.

Фото: kino-teatr.ru

