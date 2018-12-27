Студия GamesVoice показала русскую озвучку GTA Vice City и других игр

Не все представленные проекты компания планирует выпускать в полноформатном режиме.

Российская студия перевода и озвучки игр GamesVoice официально провела трансляцию VoiceCon 2023, посвящённую будущим проектам студии. Входе мероприятия зрителя нам показали целый ряд трейлеров и видео с демонстрацией озвучки самых разных компьютерных игр, от классических до ещё не вышедших релизов. Одним из самых ожидаемых проектов мастеров озвучки можно считать фантастический боевик Star Wars Jedi: Survivor. Это продолжение успешной Fallen Order вышло в апреле 2023 года, а сейчас специалисты из GamesVoice впервые показала нам, как игра звучит по-русски. Также продемонстрирована озвучка Hogwarts Legacyс игровым процессом и беседами с неигровыми персонажами.

Еще одним проектом студии станет Max Payne 3, выпущенная издательством Rockstar Games в 2009 году, с самого начала была снабжена русскими субтитрами. Однако теперь пользователи смогут ценить русскую озвучку через вступительный ролик. Для показа озвучки Black Mesa, ремейка культового шутера Half-Life на движке Source, студия выбрала каноническую сцену поездки Гордона Фримена на поезде. Дополнительно авторы показали работу над Darkest Dungeon 2 в формате тизера.

Авторы экшена Lies of P показали трейлер игры для gamescom 2023.

Фото и видео: YouTube / GamesVoice