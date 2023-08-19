Авторы экшена Lies of P показали трейлер игры для gamescom 2023

Релиз игры намечен на 19 сентября.

Создатели Souls-like экшена Lies of P из компаний Neowiz и PlayStation представили свежий трейлер компьютерной игры, приуроченный к скорому старту официальной выставки Gamescom 2023. Ролик, опубликованный в социальных сетях, демонстрирует различные сюжетные сцены, а также нескольких могущественных боссов, которых пользователи не видели ранее. Официальная премьера проекта запланирована для персональных компьютеров, консолей PlayStation и Xbox смогут на 19 сентября. Также игра будет доступна подписчикам подписки Game Pass в день официального релиза.

Создатели новой версии истории о Пиноккио намекают о том, что марионетка загадочного мистера Джеппетто может стать человеком. Однако до этого момента ее ждут сражения, открытия и ложь. Последняя станет одним из инструментов игроков. Именно пользователи будут решать, как часто потребуется пускать ложь в ход.

Вышел тизер сериала "Перси Джексон и олимпийцы".

Фото и видео: YouTube / PlayStation