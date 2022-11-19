Вышел тизер сериала "Перси Джексон и олимпийцы"

Проект выйдет под Рождество.

Компания Disney показала короткий тизер сериала "Перси Джексон и олимпийцы" и объявил дату премьеры. Первые две серии проекта выйдут одновременно, а остальные эпизоды зрители будут получать по одному каждую неделю. Известно, что официальная премьера намечена на стриминговой платформе 20 декабря. Сюжет расскажет о жизни 12-летнего мальчика, который подвергается нападению своего учителя-монстра, но затем узнает от мамы Салли, что на самом деле является полубогом. После этого юноша отправляется в Лагерь полукровок, в котором живут другие дети-полубоги. Там он получает обвинение в краже молнии у Зевса. Чтобы доказать свою невиновность и найти настоящего вора, Перси путешествует по стране и преступному миру в компании своих новых друзей — Гроувер и Аннабет. Режиссером проекта стал Джеймс Бобин. История основана на серии фантастических романов Рика Риордана

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Фото и видео: YouTube / Disney Plus