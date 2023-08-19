Создатели Assassins Creed Mirage рассказали о работе над Багдадом

Игра выйдет в свет с 5 октября.

Создатели компьютерной игры Assassin"s Creed Mirage представили в социальных сетях новый ролик о проекте. Известно, что видео посвящено тому, как именно разработчики занимались воссозданием города Багдад образца XIX века. Создатели продемонстрировали зрителям не только геймплейные кадры, но также сами рассказали о создании продукта, показали концепт-арты и другие подробности игры. Ранее в интернет утекла карта игрового мира Assassinʼs Creed Mirage. Пользователи подтвердили, что она действительно оказалась в разы меньше, чем у любого последнего выпуска серии.

Напомним, что Assassinʼs Creed Mirage официально появится в продаже с 5 октября 2023 года, однако в России дисковые версии будут привезены только к концу октября. Также компьютерную игру покажут на торжественной церемонии gamescom 2023 в виде геймплейного процесса или свежего трейлера.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft