EA представила релизный трейлер магического шутера Immortals of Aveum

Премьера игры намечена на 22 августа.

Издательство Electronic Arts представило в социальных сетях релизный трейлер шутера Immortals of Aveum — "магической Call of Duty", как назвали проект сами авторы компьютерной игры. Известно, что официальная премьера проекта намечена на 22 августа 2023 года. Доступность будет для консолей PS5 и Xbox Series. Ранее создатели уже показывали финальные системные требования игры. В минимальных требованиях значатся RTX 2080, а также 70 гигабайт на SSD-диске. Разработчики предупреждают пользователей о том, что в игре по умолчанию будет включён апскейлер изображения на уровне "качество". Этот режим можно будет выключить, но тогда будет затруднительно добиться плавного игрового процесса. Напомним, что Immortals of Aveum разрабатывается на Unreal Engine 5.1. Игра будет поддерживать все ключевые технологии движка: Nanite и Lumen.

Вышел дублированный трейлер драмы "Звук свободы".

Фото и видео: YouTube / Immortals of Aveum