В Минобороны Германии обратились к США с призывом не забывать об Акте Россия-НАТО. Об этом заявила глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
На данный момент в Германии насчитывается 35 тыс. американских солдат, 10 тыс. гражданских служащих Пентагона и примерно 2 тыс. контрактных военнослужащих. Трамп решил отправить часть солдат в Америку из-за просрочки Германии по платежам в бюджет НАТО и "нечестного" обращения с США в торговле.
Американские СМИ пишут, что Трамп не намерен защищать Германию от России, так как немецкая сторона покупает у Кремля газ.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Китай выступил против американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Видео: Youtube/AtlanticCouncil
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