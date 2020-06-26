Недавно президент США Дональд Трамп решил сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек.

В Минобороны Германии обратились к США с призывом не забывать об Акте Россия-НАТО. Об этом заявила глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

На данный момент в Германии насчитывается 35 тыс. американских солдат, 10 тыс. гражданских служащих Пентагона и примерно 2 тыс. контрактных военнослужащих. Трамп решил отправить часть солдат в Америку из-за просрочки Германии по платежам в бюджет НАТО и "нечестного" обращения с США в торговле.

Американские СМИ пишут, что Трамп не намерен защищать Германию от России, так как немецкая сторона покупает у Кремля газ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Китай выступил против американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Видео: Youtube/AtlanticCouncil