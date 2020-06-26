В КНР считают, что американская политика в отношении размещения ракет – это "провокация прямо на пороге дома".

Китай выступил против американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны Китая У Цяня.

Старший полковник заявил, что в Китае не позволят разместить американские ракеты. Если это произойдет, страна станет жертвой геополитических планов США. У Цянь подчеркнул, что если штаты пойдут на такой шаг, Китай примет ответные меры.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что компания Wirecard объявила о банкротстве.

Видео: Youtube/China in Focus - NTD