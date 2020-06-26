Крупнейшая немецкая компания Wirecard объявила о банкротстве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иск корпорации.
Представители платежной системы Wirecard не досчитались 1,9 млрд евро. Во всем обвинили главу корпорации Маркуса Брауна. Ему предъявили обвинения в искажении отчетности ради повышения привлекательности Wirecard для инвесторов. Эксперты называют сложившуюся ситуацию "черной дырой".
Сначала Брауна отправили под стражу. Затем за него внесли залог в размере 5 млн евро. Экс-глава компании был освобожден. Топ-менеджер подал в отставку.
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