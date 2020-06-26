Разработчики создадут программу лицензирования контента.

Google начнет платить СМИ за новости. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

За "качественные" новости СМИ начнут получать прибыль. Программу намерены запустить уже в этом году. Сумма гонорара за контент пока не уточняется. Известно, что компания уже подписала соглашения с издательствами Бразилии, Австралии и Германии.

Мы начнем с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше. - сказано в пресс-релизе Google

Помимо этого, компания будет денежно поощрять бесплатный доступ для пользователей к платным статьям. Это позволит крупным издательствам нарастить аудиторию.

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Видео: YouTube / Natural Beauty BD