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Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

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Глава государства отметил, что количество случаев заражения растет, но количество летальных исходов снижается.

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп считает, что увеличение числа заболевших растет благодаря тестированию. Он подчеркивает, что "фейковым новостям не нравится рассказывать об этом".

В ряде американских штатов число новых случаев заражения продолжает расти. Во Флориде, Техасе, Оклахоме, Южной Каролине и Калифорнии зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Помпео назвал Китай "опасным" для народа США.

Видео: Youtube/CNBC Television

 

Теги: дональд трамп, коронавирус, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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