Глава государства отметил, что количество случаев заражения растет, но количество летальных исходов снижается.

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп считает, что увеличение числа заболевших растет благодаря тестированию. Он подчеркивает, что "фейковым новостям не нравится рассказывать об этом".

В ряде американских штатов число новых случаев заражения продолжает расти. Во Флориде, Техасе, Оклахоме, Южной Каролине и Калифорнии зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Помпео назвал Китай "опасным" для народа США.

Видео: Youtube/CNBC Television