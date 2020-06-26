Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
Трамп считает, что увеличение числа заболевших растет благодаря тестированию. Он подчеркивает, что "фейковым новостям не нравится рассказывать об этом".
В ряде американских штатов число новых случаев заражения продолжает расти. Во Флориде, Техасе, Оклахоме, Южной Каролине и Калифорнии зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Помпео назвал Китай "опасным" для народа США.
Видео: Youtube/CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все