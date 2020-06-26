Помпео подчеркнул, что администрация президента США серьезно относится к этой угрозе.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай "опасным" для народа США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Напомним, что отношения двух стран обострились после того, как Вашингтон выдвинул обвинение в адрес китайских властей. Администрация Трампа посчитала, что это Китай виноват в пандемии коронавируса. Сенат решил создать новый законопроект "Об ответственности за коронавирус". Он предусматривает введение санкций против Китая из-за пандемии коронавируса.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что конгресс США намерен создать новый штат.

Видео: Youtube/NationalDefence