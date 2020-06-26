Речь идёт о Колумбии. На данный момент она является федеральным округом США.

Конгресс США намерен создать новый штат. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

В пятницу, 26 июня, палата представителей конгресса США проголосует по статусу столицы Вашингтона, который предлагается сделать 51-м штатом. Пока Колумбия не входит ни в один из штатов. Нэнси Пелоси считает, что это "серьезная несправедливость". Она уверена, что эта несправедливость противостоит демократии.

Инициаторами являются конгрессмены из Демократической партии, в состав которой входит Нэнси Пелоси. Они полагают, что местные жители добросовестно исполняют гражданские обязанности. Однако, у них нет возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс.

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Видео: Youtube/AP Archive