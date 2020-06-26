По мнению эксперта, новые немецкие ограничения не будут масштабными.

Германия готовит ответ на санкции США против "Северного потока -2". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на немецкого политолога Александра Рара.

Эксперт считает, что меры ФРГ коснутся только собственных компаний, чьи интересы были затронуты ограничениями. Рар уверен, что о реальных контрсанкциях речи не идёт. Дело в том, что подобные решения принимаются только Евросоюзом.

Накануне стало известно, что ФРГ готовит ответный пакет санкций против Белого дома. Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.

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Видео: YouTube / Министерство Иностранных дел России