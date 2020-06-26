Страна хочет отключиться от глобальной системы расчетов SWIFT и "интернационализировать юань".

В Китае намерены отказаться от доллара. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.

Китайские власти хотят, чтобы юань заменил доллар в международных сделках. Дело в том, что Китай уязвим для потенциальных санкций США. В Вашингтоне, в скором времени будет реализован новый пакет санкций против должностных лиц, которые причастны к нарушению прав мусульман в КНР. Этот законопроект уже одобрил Дональд Трамп. Кроме того, в будущем SWIFT намерен прекратить сотрудничество с банками, которые находятся в недружественных странах. Синхай подчеркнул, что именно поэтому Китай хочет отключиться от SWIFT.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете.

Видео: Youtube/The Coup Media