Прокуратура Нидерландов прокомментировала инициативу Олега Пулатова.

Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем рейсе МН17 боевом самолете. Ранее соответствующее предложение внес адвокат фигуранта расследования Олега Пулатова. Прокуратура Нидерландов не считает, что требование стороны защиты является целесообразным.

Такой запрос может быть удовлетворен только в том случае, если такой альтернативный сценарий правдоподобен...Показания говорят о том, что самолет был сбит ЗРК "Бук". Пулатов должен предоставить данные, опровергающие эти свидетельства Вард Фердинандуссе, прокурор

Согласно версии защиты, пассажирский малайзийский Boeing рейса MH17 мог быть сбит на Донбассе в 2014 году не при помощи "Бука", а военным самолетом. Прокуратура заявила, что имеющиеся сведения не сопоставимы с доказательствами в материалах дела. Речь идет о типах повреждения, оставшихся на обломках лайнера и останках погибших. Данные радаров и перехват телефонных разговоров не подтверждает версию о нахождении военного самолета над территорией трагедии.

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17.

Видео: Youtube/ CGTN America