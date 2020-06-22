Дуссхате отметила, что в 2015 году Россия пыталась присоединиться к следственной группе/

Защита по делу MH17 предложила сделать Россию частью следственной группы. С заявлением выступила адвокат Сабине тен Дуссхате, которая защищает подсудимого Олега Пулатова.

Для допуска российской стороны для участия в следствии нет юридических препятствий, считает защитник. Она заявила, что Россия поставила подпись в ООН под конвенцией против транснациональной организованной преступности, а значит РФ имеет право высказать свою точку зрения по делу о крушении малайзийского боинга.

Дуссхате отметила, что в 2015 году Россия пыталась присоединиться к следственной группе, но прокуратура Нидерландов данный запрос отклонила.

Ранее прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения лайнера в Донбассе.

Видео: YouTube / BBC News