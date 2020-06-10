Прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения лайнера в Донбассе

Следствие считает, что рейс MH17 сбит пункта Первомайское.

Прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения пассажирского лайнера на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местного прокурора Тейса Бергера. Специалист пояснил, что совместная следственная группа подтвердила старую версию крушения самолета. Они считают, что малайзийский Boeing оказался сбит из-под населенного пункта Первомайское.

Результаты расследования тесно связаны с маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК "Бук", свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями прокурор Тейс Бергер

Прокурор отметил, что заданный маршрут заканчивается под Первомайским. Еще в 2016 году следственная группа опубликовала отчет о том, что рейс MH17 сбит именно с этого места.

В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17.

Видео: YouTube / EYE AFRICA TV